Шахту, що вибухнула, перекриють шлакоблоками: там лишаються 11 гірників

На шахті ім. Засядька шість відділень гірничорятувальників ведуть роботи з ізоляції вибухотривкими перемичками аварійної ділянки з метою ліквідації пожежі.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, зараз здійснюється доставка в шахту матеріалів для зведення перемичок. У зв`язку з високою температурою, що досягає 65-70 градусів, було скориговано місце установлення перемичок. До шахти на горизонт 1078 метрів вже доставлено 1800 штук шлакоблоку, 8 тонн бікріпу, 16 тонн гіпсу, а також чотири установки нагнітання інертного газу "Моноліт" та інші матеріали і устаткування.

У штабі нагадали, що знайдено і піднято на поверхню 89 тіл загиблих гірників. Доля ще 11 шахтарів поки що невідома.