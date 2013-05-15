В Одесі Малиновський суд «мінують» через день

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 15 травня, о 9.46 на лінію «102» надійшло повідомлення від невідомого про замінування Малиновського районного суду Одеси. На місце події направлено співробітників міліції, ДСНС і фахівців вибухотехнічної служби для перевірки будівлі й прилеглої території на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня до міліції Одеси надішло три анонімні повідомлення про замінування: Малиновського районного суду Одеси, Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (411-й Центральний військовий клінічний госпіталь) і відділення «УкрСиббанку». Всі повідомлення виявилися неправдивими. 14 травня у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області зазначили, що ці повідомлення про замінування зробив 83-річний пенсіонер.