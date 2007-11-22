У Чернігові відкриють поліклініку для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

27 листопада у Чернігові відкриється спеціалізована поліклініка для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

Про це УНІАН повідомили в обласному відділенні Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ.

За словами директора обласного відділення Анжели МОЙСЕЄНКО, для Чернігова це – прорив, адже відтепер інфіковані люди можуть розраховувати на справжню фахову медичну допомогу, яку раніше надавали лише в Києві.

«І головне - людина, яка переступить поріг цієї поліклініки, буде впевнена, що їй не відмовлять у лікуванні, адже персонал спеціально підготовлений для роботи саме з ВІЛ-позитивними», - наголосила вона.

У поліклініці працюватимуть спеціалісти - від терапевта та педіатра до фтизіатра та стоматолога.