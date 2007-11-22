У Луганську відзначають 206-у річницю свого земляка Володимира Даля

У Луганську розпочалися урочистості з нагоди 206-ї річниці від дня народження видатного лексикографа, етнографа і письменника Володимира Даля.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора представники громадськості міста поклали квіти до пам’ятника В.Далю.

У літературному музеї В.Даля розпочався обласний конкурс на кращого знавця російської мови та літератури серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів області.

Сьогодні у Східно-Українському національному університеті ім. В.Даля відкриваються XI Міжнародні Далівські читання, у рамках яких буде підбито підсумки обласного конкурсу наукових робіт «Мій земляк – Володимир Даль».

Довідка УНІАН. В.Даль за походженням датчанин. Народився у Луганську 22 листопада 1801 року. Один з його літературних псевдонімів – Козак Луганський. Він прожив в Україні 20 років, знав українську мову, приятелював з Миколою Гоголем, Євгеном Гребінкою, Григорієм Квіткою-Основ’яненком. У 1861-1862 рр. опублікував збірку «Приказки російського народу», куди включив чимало українських приказок, примовок, скоромовок і загадок. В.Даль також зібрав фольклорні та мовні матеріали для українського словника, але словник залишився неопублікованим. Написав низку художніх творів на українську тему.