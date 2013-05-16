Сьогодні за фінал Євробачення боротиметься одна з головних конкуренток Огневич

12:41, 16 травня 2013
Суспільство
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Сьогодні у другому півфіналі Євробачення-2013 виступить норвезька співачка Маргарет Бергер, яку називають однією з фавориток конкурсу, разом з українкою Златою Огневич.

Сьогодні на Євробачення виступить одна з головних конкуренток українки

16 травня о 22:00 за Києвом розпочнеться другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення–2013".

Цього вечора за право виступати у фіналі поборються 17 учасників, серед яких норвежка Бергер, котрій букмекери дають високі шанси на перемогу в конкурсі.

До трійки претендентів на перемогу в Євробаченні-2013, за версією букмекерів, крім Бергер входить такох українка Злата Огневич та співачка з Данії Емілі де Форест,які уже пройшли до фіналу.

Загальний список учасників сьогоднішнього півфіналу виглядає так:

  1. Латвія – PeR Here We Go;
  2. Сан-Марино – Valentina Monetta Crisalide (Vola);
  3. Македонія – Esma&Lozano Pred Da Se Razdeni;
  4. Азербайджан – Farid Mammadov Hold me;
  5. Фінляндія – Krista Siegfrids Marry Me;
  6. Мальта – Gianluca Tomorrow";
  7. Болгарія – Elitsa Todorova, Stoyan Yankulov Samo Shampioni;
  8. Ісландія – Eythor Ingi Ég Á Líf;
  9. Греція – Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis Alcohol Is Free;
  10. Ізраїль – Moran Mazor Rak Bishvilo;
  11. Вірменія – Dorians Lonely planet;
  12. Угорщина – ByeAlex Kedvesem;
  13. Норвегія – Margaret Berger I Feed You My Love;
  14. Албанія – Adrian Lulgjuraj&Bledar Sejko Identitet;
  15. Грузія – Nodi Tatishvili&Sophie Gelovani Waterfall;
  16. Швейцарія – Takasa "You And Me";
  17. Румунія – Cezar It's My Life.
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