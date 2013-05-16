Сьогодні за фінал Євробачення боротиметься одна з головних конкуренток Огневич
12:41, 16 травня 2013Суспільство
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Сьогодні у другому півфіналі Євробачення-2013 виступить норвезька співачка Маргарет Бергер, яку називають однією з фавориток конкурсу, разом з українкою Златою Огневич.
Сьогодні на Євробачення виступить одна з головних конкуренток українки
16 травня о 22:00 за Києвом розпочнеться другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення–2013".
Цього вечора за право виступати у фіналі поборються 17 учасників, серед яких норвежка Бергер, котрій букмекери дають високі шанси на перемогу в конкурсі.
До трійки претендентів на перемогу в Євробаченні-2013, за версією букмекерів, крім Бергер входить такох українка Злата Огневич та співачка з Данії Емілі де Форест,які уже пройшли до фіналу.
Загальний список учасників сьогоднішнього півфіналу виглядає так:
- Латвія – PeR Here We Go;
- Сан-Марино – Valentina Monetta Crisalide (Vola);
- Македонія – Esma&Lozano Pred Da Se Razdeni;
- Азербайджан – Farid Mammadov Hold me;
- Фінляндія – Krista Siegfrids Marry Me;
- Мальта – Gianluca Tomorrow";
- Болгарія – Elitsa Todorova, Stoyan Yankulov Samo Shampioni;
- Ісландія – Eythor Ingi Ég Á Líf;
- Греція – Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis Alcohol Is Free;
- Ізраїль – Moran Mazor Rak Bishvilo;
- Вірменія – Dorians Lonely planet;
- Угорщина – ByeAlex Kedvesem;
- Норвегія – Margaret Berger I Feed You My Love;
- Албанія – Adrian Lulgjuraj&Bledar Sejko Identitet;
- Грузія – Nodi Tatishvili&Sophie Gelovani Waterfall;
- Швейцарія – Takasa "You And Me";
- Румунія – Cezar It's My Life.
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