Сьогодні за фінал Євробачення боротиметься одна з головних конкуренток Огневич

16 травня о 22:00 за Києвом розпочнеться другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення–2013".

Цього вечора за право виступати у фіналі поборються 17 учасників, серед яких норвежка Бергер, котрій букмекери дають високі шанси на перемогу в конкурсі.

До трійки претендентів на перемогу в Євробаченні-2013, за версією букмекерів, крім Бергер входить такох українка Злата Огневич та співачка з Данії Емілі де Форест,які уже пройшли до фіналу.

Загальний список учасників сьогоднішнього півфіналу виглядає так: