Глава ФМС запевнив, що Росія скоро знайде управу на українських робітників

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Що стосується працюючих у Росії громадян України, ситуація не змінилася. Наші брати-слов'яни приїжджають на три місяці, працюють без дозволу, їдуть до себе на декілька днів, знову в'їжджають. Ситуація поки без змін, але це - до певного часу. На всі хитрощі знайдуться протихитрощі . Я вас запевняю», - сказав Ромодановський.

«Закликаю через вас (через УНІАН) інформувати громадян України про те, що потрібно дотримуватися правил перебування й трудової діяльності на території РФ. Ми до цього ставимося дуже уважно й вимагатимемо, щоб наших законів та правил дотримувалися», - додав він.

За його словами, з початку року 70 тисячам іноземних громадян заборонено в'їзд до РФ строком від трьох до п'яти років за порушення міграційних правил. При тому, що загалом минулого року такий показник становив близько 55 тис. осіб.

«Ми працюємо по кожному конкретному випадку, щоб це не перетворювалося на якусь компанійщину. Уважно розбираємося стосовно кожного закритого (йдеться про заборону в'їзду до РФ - УНІАН», - зазначив Ромодановський.

Голова ФМС повідомив, що на даний момент у РФ перебувають 10,8 млн іноземців, із них 2,2 млн – законно здійснюють трудову діяльність, 3,7 млн громадян в'їхали без мети трудової діяльності, тобто - в гості, лікуватися.

«Група ризику – ті, хто перебуває більше 90 діб. Ми вважаємо, що ці громадяни швидше за все працюють – це 3,3 млн осіб. Це кандидати на потенційне закриття в'їзду до РФ на три роки», - сказав Ромодановський і додав, що є ще 1,6 млн іноземців, які або виїдуть своєчасно, або поповнять лави «групи ризику».