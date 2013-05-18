На Полтавщині гроза залишила без електрики 21 населений пункт

Про це повідомили УНІАН в прес-службі облуправління ДСНС.

За їхніми даними, на 6 ранку 18 травня в результаті проходження територією області грозового фронту з дощем і поривами вітру, відключено від енергопостачання 21 населений пункт, 11 фідерів, 89 трансформаторних підстанцій, 9 ферм.

На відновленні електропостачання працюють 6 аварійних бригад районних філіалів «Полтаваобленерго».

Об'єкти життєзабезпечення не відключалися.