На Полтавщині гроза залишила без електрики 21 населений пункт
10:15, 18 травня 2013Суспільство
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У Полтавській області через негоду відключено від електропостачання 21 населений пункт.
На відновленні електропостачання працюють 6 аварійних бригад
Про це повідомили УНІАН в прес-службі облуправління ДСНС.
За їхніми даними, на 6 ранку 18 травня в результаті проходження територією області грозового фронту з дощем і поривами вітру, відключено від енергопостачання 21 населений пункт, 11 фідерів, 89 трансформаторних підстанцій, 9 ферм.
На відновленні електропостачання працюють 6 аварійних бригад районних філіалів «Полтаваобленерго».
Об'єкти життєзабезпечення не відключалися.
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