Міліція встановила «ймовірного головного підозрюваного» у побитті журналістів

У справі за фактом побиття журналістів під час масових акцій у Києві 18 травня вже встановлено головного підозрюваного і допитано близько 70 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров на акції представників ЗМІ під будівлею Міністерства внутрішніх справ з вимогою до міністра Віталія Захарченка якнайшвидше розслідувати справу за фактом побиття журналістів.

“На вихідних ми допитали 70 осіб, свідків”, - сказав Татаров.

Він додав, що встановлено «ймовірного головного підозрюваного у справі» і допитано його родичів. Разом з тим, Татаров відмовився називати цю людину.

На запитання журналістів, яким чином БТР потрапив у заблокований міліцією центр Києва і чому він безперешкодно пересувався вулицями Києва просто перед мітингувальниками, Татаров відповів: “Щодо автомобіля складено три адміністративних протоколи”.

Як, у свою чергу, сказав журналістам в.о. начальника Управління зв'язків із громадськістю МВС України Сергій Бурлаков, серед 70 допитаних - співробітники міліції різних підрозділів охорони громадського порядку, а також учасники акції, а на сьогодні заплановано допитати 20 свідків.

Бурлаков нагадав, що кримінальне провадження проводиться не лише за ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень), але й додатково, за ініціативою правоохоронних органів, почато кримінальне провадження за ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). «Пані Сніцарчук є журналістом «5 каналу». Ми повинні зрозуміти всю картину», - сказав він.

Пояснюючи, чому й досі не затримано підозрюваного в скоєнні злочину, Бурлаков сказав: «Здійснюються заходи щодо затримання підозрюваних осіб. Зрозуміло, що він відомий, і ми дякуємо журналістам: у нас є їхні знімки, є багато відео, і всі ці матеріали будуть залучені до матеріалів кримінального провадження. А після того, як ми опитаємо всіх свідків і знайдемо всіх фігурантів, у нас буде картина, що там відбувалося. Чому він досі не затриманий, не можу вам сказати, зрозуміло, що з об'єктивних причин».

В.о. начальника УЗГ МВС запевнив, що розслідування буде проведено суворо в рамках законодавства.

Коментуючи заяви народного депутата від ВО «Свобода» Андрія Іллєнка про те, що міліція викликає його однопартійців на допити повістками у зв'язку з інцидентом 18 травня, Бурлаков сказав: «Можливо, вони і є тими самими свідками в рамках цих двох кримінальних проваджень».