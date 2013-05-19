Активістам, яких затримав «Беркут», висунули звинувачення

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху “Спільна справа”, за словами адвоката затриманих Олександра Медведенка, “до Шевченківського райвідділку міліції прибули представники Київблагоустрою, які написали заяву про те, що громадські активісти на Софійській площі встановили намети без необхідних дозволів, вони обвинувачують затриманих у порушенні норм, передбачених статтею 152 Кодексу про адміністративні правопорушення. Міліція висунула обвинувачення за статтею 185 даного кодексу, що передбачає покарання за злісний спротив працівникам правоохоронних органів”.ю

Як сказав Медведенко, затримані категорично відкидають висунуті їм обвинувачення і двоє з них – Олександр Кравчук та Руслан Секела – вже написали скарги до прокуратури на дії працівників міліції.

У свою чергу, лідер “Спільної справи” Олександр Данилюк, який після побиття міліцією перебуває у 17-й лікарні Києва, пояснив телефоном: “З боку активістів не було жодних правопорушень. Заявка про проведення акції була подана ще чотири доби тому, і судового рішення про її заборону не було. Обвинувачення Київблагоустрою взагалі безпідставні, оскільки на момент нападу “Беркуту” жоден з наметів ще не був встановлений стаціонарно, тобто, не був закріплений на покритті площі. Крім того, особи, які виглядали як “Беркут”, не пред’явили документів, не пояснили, в чому полягала причина зняття наметів. Просто почали жорстоко бити людей і викрадати майно”.

Як повідомляв УНІАН, Данилюка та ще чотирьох активістів руху «Спільна справа» 18 травня затримали на Cофійській площі бійці спецпідрозділу «Беркут». Вони також знесли наметове містечко, встановлене активістами.