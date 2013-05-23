ЗМІ: У Кабміні хочуть значно підвищити акцизи на бензин

У розпорядженні Комерсант-Україна опинився проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу про деякі ставки акцизного збору". Документ передбачає різке збільшення акцизу: на бензин - з 198 до 396 євро за тонну, а на дизпаливо - з 46-98 до 92-196 євро за тонну.

Вчора законопроект був переданий Мінфіном на розгляд уряду. Очікується, що його розглянуть на наступному тижні і у разі схвалення направлять до Верховної ради, розповіло джерело в Кабміні. За його словами, ініціатором створення документа є "Укравтодор", а автором - Мінфін. У прес-службі цих відомств вчора не стали коментувати документ.

Кошти, отримані за рахунок зростання ставок акцизного збору, повинні бути спрямовані на ремонт доріг, які знаходяться в незадовільному стані, стверджує один з чиновників Міненерго на правах анонімності. У I кварталі надходження до бюджету від акцизного збору з бензину і дизпалива скоротилися на 36%, до 1,6 млрд грн (дані Міністерства доходів і зборів). Хоча імпорт нафтопродуктів у цей період зменшився не так значно - на 9,1%. Правда, навіть співрозмовник в Міненерго сумнівається, що кошти будуть спрямовані за призначенням: "Боюся, що гроші знову підуть на латання бюджетних дірок, і на якості доріг це підвищення не позначиться".

Збільшення ставок призведе до дуже значного подорожчання бензину, каже прес-секретар концерну "Галнафтогаз" Олесь Пограничний. За оцінками компанії, ціни на бензин в середньому можуть зрости на 2 грн, а на дизельне паливо - на 50 коп. за літр. Зараз середня вартість бензину Аі-5 складає 10,92 грн, а дизпалива - 9,99 грн за літр (дані консалтингової компанії "А-95"). Тобто після підвищення акцизу ціни на паливо в Україні будуть на рівні країн Східної Європи, зазначає член наглядової ради "Укртатнафти" Костянтин Бородін. "А ось якість пального залишиться колишнім - тобто набагато гірше європейського. Крім того, підвищення цін спровокує падіння продажів на АЗС", - очікує експерт. Він нагадує, що концентрація АЗС на одиницю автомобілів в Україні вища, ніж у країнах ЄС. Через це продажі однієї заправної станції в середньому за добу у нас і так менший, ніж у Європі - 3,5-4 тис. л проти 15-20 тис. л на одну станцію.