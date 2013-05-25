У Києві відкрито рух естакадою на Поштовій площі
13:10, 25 травня 2013Суспільство
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Сьогодні в Києві відкрито автомобільний рух естакадою з вулиці Володимирський узвіз до вулиці Набережно-Хрещатицької на Поштовій площі.
Поштова площа / Фото Kievtown.net
Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії відкриття руху взяв участь прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Він привітав киян з Днем міста і відзначив, що відкритий рух новою естакадою є подарунком для них.
«Перш за все, я хочу привітати киян зі святом - Днем міста. До цього свята кияни, особливо жителі тих районів, яких зв'язує ця транспортна розв'язка з центром Києва, я думаю, будуть раді», - сказав Азаров.
Він відзначив, що це перша черга реалізації проекту реконструкції Поштової площі.
Другою чергою буде відкриття тунелю і третьою - впорядкування території.
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