У Києві відкрито рух естакадою на Поштовій площі

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії відкриття руху взяв участь прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Він привітав киян з Днем міста і відзначив, що відкритий рух новою естакадою є подарунком для них.

«Перш за все, я хочу привітати киян зі святом - Днем міста. До цього свята кияни, особливо жителі тих районів, яких зв'язує ця транспортна розв'язка з центром Києва, я думаю, будуть раді», - сказав Азаров.

Він відзначив, що це перша черга реалізації проекту реконструкції Поштової площі.

Другою чергою буде відкриття тунелю і третьою - впорядкування території.