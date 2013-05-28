Укрспецекспорт має намір зберегти військове замовлення Хорватії

У зв'язку з цим українська сторона вже отримала запрошення прибути на укладення контракту за результатами тендеру. У конкурсі також брала участь Румунія. Це вже не перше замовлення на ремонт військової техніки, який за останній час отримали українські фахівці.

У березні українські ЗМІ повідомили про те, що Україна отримала замовлення на ремонт комплексів ППО С-300 в інтересах Казахстану, вигравши тендер у російського виробника. У цілому ж, Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (СІПРІ) в звіті за 2012 рік визначив Україну, як четверту країну в світі за обсягами поставок озброєння. Очевидно, що такі успіхи українських зброярів в черговий раз викликали жорстку негативну реакцію конкурентів. Зокрема, напередодні оголошення переможців тендеру, який проводило Міністерство оборони Хорватії, у ряді українських ЗМІ з'явилася неправдива інформація про те, що «Укрспецекспорт» нібито незаконно запропонував Міноборони Хорватії придбати українські винищувачі MIG-21BIS, які за контрактом належать Ємену. Аналогічні звинувачення опублікувала і хорватська газета «Vecernji list».

У Києві, незважаючи на подібні публікації, спокійні. Як заявили в «Укрспецекспорті», до всього сказаного в ЗМІ немає ніякого підтвердження. Навпаки, велика ймовірність того, що останні публікації спрямовані на те, щоб дискредитувати українську сторону, змусити засумніватися в її сумлінності і нашкодити партнерству України та Хорватії у військовій сфері. До слова, це далеко не єдиний приклад, коли українським зброярам намагаються завдати серйозної шкоди за допомогою «брудної» інформаційної компанії на сторінках деяких газет. Ось лише деякі приклади. Так, в ході підготовки і укладення контракту з Сирією на закупівлю у України десяти цивільних літаків Ан з'являлися статті про те, що даний контракт обернеться для Києва неприємностями, а Україна буде втягнута в близькосхідний конфлікт і виявиться залежною від позиції Росії з сирійського питання. Ще одним прикладом подібної маніпуляції став арешт кількох десятків українських цивільних фахівців (інженерів, техніків), завербованих російською компанією «Дакар» у Лівії безпосередньо в ході бойових дій опозиції з повалення диктатора Муаммара Каддафі.

У результаті, як пише газета «Коментарі», це призвело до загострення відносин України з новою владою Лівії, а подібного роду провокації в більшості випадків інспірувалися Росією. Аналогічно, у ЗМІ набула широкого поширення негативна інформація про постачання Україною в порушення ембарго ООН зброї до Лівії, яка згодом виявилася звичайною дезінформацією. У цьому керівництво «Укрспецекспорту» рішуче налаштований укласти контракт з Міністерством оборони Хорватії з ремонту вертольотів, а в майбутньому закріпити двосторонньо співпраця.

«Україна і в 2013 році залишається потужним гравцем на ринку озброєнь. І чим успішніше ми діємо - тим більше з'являється всілякої брехні і бруду на сторінках замовних газет. Ми розцінюємо такі публікації як спроби дискредитувати українського спецекспортера і витіснити нас з ринку. Ці спроби не пройдуть. Ми рішуче маємо намір укласти контракт з Міноборони Хорватії і виконати його в обумовлені терміни », - констатував в.о. Заступника Гендиректора ДК «Укрспецекспорт» Сергій Проскуркін.