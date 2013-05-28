Львівська залізниця заспокоїла: поїзди на Луцьк і Чернівці восени повернуть

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

"Зокрема, потяг № 667/668 Ковель - Чернівці не курсуватиме тільки влітку оскільки у цей період основні його пасажири - студенти, перебувають на відпочинку і не користуються послугами залізниці", - повідомили у прес-службі, відзначивши, що згідно з проведеним аналізом пасажиропотоку за 2012 рік, прямий пасажиропотік у потягу № 668/667 з Ковеля до Чернівців, Івано-Франківська, Львова і Луцька становив за рейс у середньому 22, 25, 53 і 24 пасажири.

Вагони даного потягу, які з цієї причини звільнилися, задіяні для перевезень пасажирів у кримському напрямі у складі потягу №296/295 Чернівці, Івано-Франківськ - Сімферополь, який має вищий пасажиропотік влітку.

Однак потяг поновить свої рейси за маршрутом Ковель - Чернівці з 1 вересня 2013 року.

"В осінньо-зимовий і весняний періоди він курсуватиме через день, оскільки у середньому наповненість потягу становить 35%. Тобто у п'ятницю і неділю він заповнюється, а в інші дні він курсує практично порожнім", - пояснили у прес-службі.

При цьому влітку поточного року напрям Ковель – Львів - Івано-Франківськ - Чернівці забезпечуватиметься поїздами № 141/142 Київ – Львів, № 608/607 Чернівці – Львів, № 59/60 Москва - Софія і № 136/135 Одеса - Чернівці з пересадкою у Львові.

Крім того, на ділянці Львів – Луцьк - Ківерці курсуватимуть приміські потяги, які повністю задовольняють наявний пасажиропотік.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 26 травня ввела новий графік руху потягів на 2013-2014 роки. Графік розроблено з урахуванням курсування по території України 291 пари пасажирських потягів, включаючи 164 пари цілорічних потягів, 93 пари сезонних рейсів і 34 пари заявочних потягів, які випускаються через особливе розпорядження.

Львівська залізниця планує підготувати до літнього сезону 2013 року 664 вагони для перевезення пасажирів.

Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.