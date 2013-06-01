Колектив Міндоходів зібрав кошти для Лозівської школи-інтернату

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

«Розуміючи, що кращий спосіб виховати дітей – зробити їх щасливими, працівники міністерства вже який рік поспіль беруть участь в добродійних акціях, спрямованих на підтримку дітей, позбавлених батьківської опіки», - наголошується в повідомленні.

«Підтримуючи традицію, цього року до Міжнародного Дня захисту дітей міністерство провело добродійну акцію «Міндоходів дітям», участь в якому зміг взяти кожен працівник міністерства з 22 квітня по 24 травня», - повідомили в прес-службі відомства.

У Міндоходів нагадали, щов в Лозівській школі – інтернаті, заснованій в 1960 році, виховуються діти від 6 до 16 років. Всі вони позбавлені батьківської опіки, з малозабезпечених і неблагополучних сімей, діти трудових мігрантів і діти з ромських сімей. Учні школи – інтернату – активні учасники різноманітних творчих акцій, конкурсів і заходів обласного та республіканського значення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, співробітники міністерства доходів і зборів в рамках Всеукраїнської акції, приуроченої до Дня захисту дітей, познайомили вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації «Мрія Переяслівщини» з роботою митного поста «Бориспіль» - аеропорт», розташованого в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Дітей познайомили з процедурою проходження митного контролю і огляду, показали процес перевірки багажу на наявність заборонених до провезення предметів і речовин, провели екскурсію по митному посту і розповіли про особливості роботи кінологічної служби.