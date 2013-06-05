Міндоходів: Половина мільярдерів України живе в Донецькій області

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Доходи більш як 1 млн. грн задекларували 3 тисячі громадян, що на 1 тисячу осіб більше, ніж торік. При цьому четверо громадян задекларували доходи в обсягу більш як 1 млрд грн. З них двоє проживають у Донецькій області, один громадянин – у Тернопільській області і один – у Києві», - повідомили в Міндоходів.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг доходів, одержаних громадянами в 2012 році і задекларованих у рамках проведеної декларативної кампанії 2013 року, становив, за попередніми даними, 48 млрд грн, що на 11 млрд грн (23%) більше від обсягу доходів, задекларованих торік.