За останній рік на Волині з’явилось 13 нових мільйонерів

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Міндоходів у Волинській області, разом усі мільйонери задекларували 124,4 млн грн доходів.

«До індивідуальної зустрічі чи розмови з нашими декларантами-мільйонерами ми ретельно проаналізували наявні бази даних. Ця аналітична робота дозволила нам мати достатньо аргументів для ефективного спілкування із потенційними декларантами-мільйонерами. Результат – збільшення офіційних мільйонерів на 13 осіб проти показників деклараційної кампанії минулого року», - розповів перший заступник голови ДПС у Волинській області Андрій Тимейчук.

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Управління повідомляє, як свідчить аналітика, найбільші доходи волинські мільйонери у 2012 році отримали від інвестиційного прибутку - майже 46 млн грн.

Друга позиція у переліку найбільших сум належить волинянам-мільйонерам, котрі протягом 2012 року отримали мільйонні доходи у вигляді заробітної плати. Загалом задекларовані доходи громадян Волинської області у вигляді заробітної плати, що дозволили їм отримати статус декларанта–мільйонера – 12,8 млн грн.

Успадковане майно, вартість якого перевищує мільйон, задекларовано на загальну суму понад 9 млн грн. Отримані волинськими мільйонерами офіційні доходи отриманні з-за кордону також становлять майже 9 млн грн.

Продаж та обмін рухомого та нерухомого майна принесли в 2012 році доходи волинським мільйонерам в сумі понад 10,5 млн грн.

Згідно з повідомленням, у 2011 році за підсумками декларування доходів на Волині було 26 офіційних мільйонерів, котрі задекларували 81 млн грн.