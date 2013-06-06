Завтра в Україні - дощі, грози, град і шквали

Завтра в Україні, крім північних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У прикарпатських, більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильні дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві та області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води становила у Чорному морі 16-21°, Азовському морі 21-23°; у Дніпрі біля Києва 21°.