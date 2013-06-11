Головне за день: огляд топ-новин

​Янукович поставив хрест на літніх відпустках Азарова і кількох міністрів

Віктор Янукович обіцяє, що представники економічного блоку уряду не підуть у відпустки до початку реалізації 800 інвестиційних проектів з розвитку регіонів.

Також очільник держави заявив, що Державний фонд регіонального розвитку, що формується за рахунок коштів державного бюджету, має запрацювати на повну потужність до кінця поточного року і в 2014 році. Крім того, сьогодні ж перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов очолив фінансово-кредитну раду з відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії.

Правозахисники вимагають розслідувати смерть ув'язненого в Лук'янівському СІЗО

Представники Харківської правозахисної групи вимагають провести розслідування загибелі 25-річного ув'язненого київського СІЗО, який був пацієнтом замісної підтримуючої терапії, і помер в ніч з 25 на 26 березня з діагнозом гостра серцева недостатність. Правозахисники повідомляють, що відразу після затримання Сергія його мати Міла Демко повідомила правоохоронцям, що син є пацієнтом замісної терапії і йому необхідно надати метадон. Проте в адміністрації СІЗО повідомили, що для цього немає коштів, і ніякого обстеження Сергія і лікування не було

Власенко називає заяву МОЗ «породженням хворої фантазії»

Заява Міністерства охорони здоров’я України про начебто відмову екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко виконувати пропозиції та рекомендації німецьких лікарів не має під собою жодного підґрунтя, заявив захисник екс-прем’єра.

У Росії заборонили гей-пропаганду

Держдума прийняла у вівторок у другому і третьому читаннях закон про адміністративну відповідальність з максимальним штрафом до мільйона рублів за пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей.

ЄС захистить своїх громадян від американських спецслужб

Євросоюз має намір домогтися від США «суворих зобов'язань» дотримуватися прав європейців на недоторканність особистих даних. Зокрема, ЄС цікавить, чи обмежується збір персональних даних через цю систему окремими випадками, заснованих на конкретних підозрах, або ж вона дозволяє передавати великі масиви даних.

У той же час, екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який організував раніше витік інформації про PRISM - систему стеження спецслужб США за інтернет-користувачами, зник з готелю в Гонконзі, де раніше зупинився.

Янукович «благословив» позачергову сесію парламенту

Президент України Віктор Янукович закликав депутатів провести позачергову сесію парламенту, щоб ухвалити необхідні для країни закони.

Тим часом, зустріч із Президентом, вимога якої стала однією з причин блокування Верховної Ради, має відбутися тільки публічно і за присутності представників засобів масової інформації, наполягає опозиція.

В Україні стартувало громадське телебачення

Інтернет-проект Hromadske.tv («Громадське ТБ») реалізовуватиметься громадською організацією, а з готовим продуктом планує вийти в ефір у вересні. Причому проект матиме три джерела фінансування: грантова допомога, пожертви громадян і підприємців, а також дохід від реклами та спонсорства.

ЗМІ: Метро на Троєщину почнуть будувати восени

Будівництво метрополітену на столичний житловий масив Вигурівщина – Троєщина може початися восени нинішнього року, заявив генеральний директор ПАТ «Київметробуд»

МВС хоче заборонити учасникам мітингів приховувати обличчя

Відповідальність за порушення порядку під час мітингів пропонується покласти не тільки на хуліганів, а й на організаторів акцій. У Міністерстві внутрішніх справ підготували доповнення до законопроекту про мирні зібрання, в якому пропонують заборонити учасникам вуличних акцій носити зброю, а також приховувати обличчя під масками і каптурами.

Активи українських банків зросли на 1,03%

Активи банків України в травні 2013 року зросли на 1,03% - до 1,174 трлн грн.