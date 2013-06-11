Власенко називає заяву МОЗ «породженням хворої фантазії»

Заява Міністерства охорони здоров’я України про начебто відмову екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко виконувати пропозиції та рекомендацій німецьких лікарів не має під собою жодного підґрунтя.

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Як заявив у коментарі УНІАН захисник Тимошенко Сергій Власенко, МОЗ не є суб’єктом взаємин лікар - пацієнт, а тому не має права висловлюватися як від імені німецьких лікуючих лікарів екс-прем’єра, так і від імені самої Тимошенко.

«Заява МОЗ - це породження їхньої хворої фантазії. Це заява органа, який до цієї заяви не має ніякого відношення. Це приблизно так само, якби я почав робити заяви від імені Генеральної прокуратури України. Яке відношення має МОЗ до взаємин пацієнт і лікар, де пацієнтом є Юлія Володимирівна Тимошенко, а лікарями виступають лікарі німецької клініки «Шаріте»? Нам не потрібні посередники», - сказав Власенко.

Захисник підкреслив, що вчора лікуючий лікар Тимошенко, голова правління берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль сказав про необхідність застосування інвазійної терапії та не виключив можливість оперативного втручання.

«Я вчора, щоправда, зовсім випадково, зустрівся з професором Айнхойплем і він мені на словах сказав наступне, що вони провели обстеження Юлії Володимирівни, вони вважають, що в сьогоднішніх умовах та терапія, яка проводиться зараз, вона вже неефективна і потрібно змінювати методи лікування. Вони вважають, що потрібно застосовувати інвазійну терапію, а також вони не виключають можливості операції. При цьому він мені сказав, що ми підготуємо детальні рекомендації для Юлії Володимирівни та передамо їй. Станом на вчора ніхто ніяких документів не передавав», - наголосив Власенко.

Він підкреслив, що Тимошенко не зобов’язана обговорювати з лікарями МОЗ своє лікування, оскільки вони не є її лікуючими лікарями.

«Хто їх уповноважував отримувати документи від німецьких лікарів? Хто їх уповноважував передавати документи німецьких лікарів комусь, включаючи Юлію Тимошенко? Хто уповноважував їх отримувати відповідь Юлії Тимошенко для німецьких лікарів? Це можуть робити німецькі лікарі напряму, передавши ці документи. Є процедура передачі. Вони можуть передати це через захист», - наголосив захисник.

Власенко також зауважив, що німецькі лікуючі лікарі Тимошенко з самого початку констатувати неможливість проведення ефективної терапії в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

«З самого першого дня німецькі лікарі заявляли, що ефективного лікування в ЦКЛ №5 неможливе з багатьох причин. Юлія Володимирівна переїхала з Качанівської колонії в ЦКЛ, оскільки українська влада поставила їй дві альтернативи – або ти не отримуєш лікування взагалі, або ти отримуєш лікування тільки в цій лікарні», - сказав Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Міністерства охорони здоров’я України розповсюдило інформацію про те, що Тимошенко не дала згоди на виконання пропозицій та рекомендацій німецьких лікарів.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, за підсумками вчорашнього візиту німецьких лікарів та роботи Міжнародної медичної комісії складено відповідний медичний висновок щодо стану здоров`я пацієнтки Тимошенко та подальших кроків стосовно її реабілітації.

«За результатами обстеження німецькі та українські лікарі припустили можливість проведення додаткової діагностично-лікувальної процедури під контролем комп`ютерної томографії», - зазначили в МОЗ, підкресливши, що «жодних підстав для проведення оперативного втручання членами медичної комісії встановлено не було».

«На сьогодні пацієнтка згоди на виконання пропозицій та рекомендацій німецьких лікарів не надала», - поінформували в міністерстві.