МВС хоче заборонити учасникам мітингів приховувати обличчя

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) підготували доповнення до законопроекту про мирні зібрання. У МВС пропонують заборонити учасникам вуличних акцій носити зброю, а також приховувати обличчя під масками і капюшонами, пише видання Комерсант-Україна. Міністерство ініціює зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення. Додатки не підтримують ні правозахисники, ні представники профільного комітету Ради.

Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк повідомив про підготовлені міністерством зміни в законопроект про мирні зібрання. Як відомо, цей документ минулого тижня не підтримав комітет Верховної ради з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Основні тези цієї версії - обов'язкове повідомлення органів влади про проведення мітингу за 48 годин до його початку і присутність на акції співробітників міліції.

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Ратушняк вважає термін у 48 годин "оптимальним". "Якщо будуть подані дві однакові заявки на проведення акцій в одному місці від двох протиборчих організацій, міліція повинна мати час на підготовку, місцева влада - на те, щоб звернутися до суду з проханням заборонити конфліктні заходи, а суд - на прийняття рішення", - сказав він.

Крім того, в МВС хочуть уточнити перелік предметів, які заборонено мати організаторам та учасникам мирного зібрання. Учасникам мітингів також пропонується заборонити приховувати обличчя масками, шарфами, пов'язками або капюшонами. "Коли народних депутатів закидали сніжками, виникли складнощі з розслідуванням, тому що у порушників були закриті обличчя", - зазначив заступник міністра. За словами Ратушняка, МВС ініціює розробку відповідних змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, щоб відповідальність за порушення порядку під час акцій несли не тільки хулігани, але й організатори мітингів.

Представники комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та правозахисники не підтримали ініціативу МВС з приводу відповідальності для організаторів та учасників акцій.

У громадських організаціях також виявилися не готові до жорсткого регламентування вуличних акцій. "Це закручування гайок за російським сценарієм. Аналогічні зміни до закону були внесені в РФ після заворушень на Болотній площі. І наша влада теж демонструє далеко не мирне ставлення до учасників мирних зібрань, розглядаючи їх як екстремістів. Вихід один - збирати молодь, виходити на вулиці і не допустити прийняття законопроекту ", - заявив учасник Всеукраїнської ініціативи" За мирний протест! " Михайло Лебедь.