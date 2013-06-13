Нацбанк пояснює дефляцію здешевленням сирих продуктів

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку.

Згідно з повідомленням, у травні цього року зниження споживчих цін у річному вираженні сповільнилося до 0,4% з 0,8% у квітні. Це зумовлено уповільненням зниження небазового компоненту індексу споживчих цін у травні в річному вираженні до 1,2%, за рахунок уповільненням зниження цін на сирі продукти (до 4,3% з 5,6% минулого місяця).

У свою чергу, в травні цього року, порівняно з квітнем, небазовий компонент індексу інфляції зріс на 0,1%. Це зумовлено подорожчанням послуг зв'язку на 1,1% і підвищенням вартості алкогольних напоїв і тютюнових виробів на 0,6%.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2013 року, порівняно з квітнем 2013 року, становила 0,1%, в річному вираженні (проти травня 2012 року) зафіксована дефляція у розмірі 0,4%, з початку 2013 року (травень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

За підсумками 2011 року інфляція становила 4,6%.

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з прогнозного показника інфляції за підсумками року (грудень проти грудня) в 4,8%.