Глава ЄБРР в Україні підказує «про-діловий» рецепт боротьби з корупцією

Введення в Україні інституту бізнес-обмудсмена, який має прямий контакт з властями і бізнесом, дозволить істотно поліпшити позиції України в процесі боротьби з корупцією і неконкурентною поведінкою на ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Акюнер.

«Що я хотів би сказати. Загальна тенденція – як в Україні, так і за її межами, – корупція і неконкурентна поведінка. Рішення у цій сфері потрібні. І ми маємо використовувати кращі практики, в діалозі з бізнесом і міжнародними організаціями знайти шляхи вирішення проблем. Можливо, було б логічно знайти вирішення через інститут ділового омбудсмена, який мав би повноваження спілкуватися з органами влади, а влада могла б швидко реагувати на прояви негативних явищ», - відзначив Акюнер.

При цьому він звернув увагу, що тенденція до скорочення фіскального і адміністративного навантаження на бізнес очевидна. «Я звертаюся до міністра доходів і зборів. Те, що спрощується адміністрування податків і платежів, – це добре. Але роботу треба продовжувати. Я пропоную бути більш про-діловим, а не про-владним. Треба давати підприємцям рости. Я приїхав з Туреччини, яка демонструє стабільне зростання от вже багато років поспіль. Так от, наш принцип – більше бізнесу, менше влади», - підкреслив голова ЄБРР в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Україні працювала делегація Європейського банку реконструкції і розвитку, яка відвідала нашу країну для зустрічі з властями і представниками бізнесу з метою обговорення низки антикорупційних ініціатив. У рамках роботи делегація відвідала Міністерство доходів і зборів України. Під час зустрічі з міністром доходів і зборів була досягнута домовленість про удосконалення антикорупційної практики на митниці.