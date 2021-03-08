Відеоролик присвячений Міжнародному жіночому дню.

Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) за підтримки першої леді України Олени Зеленської представив відеоролик про 6 українок, котрі обрали нетипові для жінок професії й досягли значних успіхів.

Як повідомляє прес-служба фонду, відеоролик присвячений Міжнародному жіночому дню, який цього року проходить під темою: “Жіноче лідерство: наближаючись до рівноправного майбутнього у світі в часи пандемії”.

Відео було створено в рамках проекту “Трамплін до рівності”, що реалізується за фінансової підтримки Швеції та Партнерства Біарріц і “Великої розмови про безбар’єрність”, ініційованої Зеленською.

Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного у 2021 році дослідницьким агентством InfoSapiens на замовлення UNFPA, 56% українців та українок погоджуються з тим, що є професії, які підходять виключно для чоловіків або жінок. Зокрема, чоловіки з цим погоджуються частіше (59%), ніж жінки (53%). Серед молоді цей показник дещо нижчий: 38% вважають, що поділ на “жіночі” та “чоловічі” професії пояснюється традиційною суспільною думкою про те, якими мають бути жінки і чоловіки, та їхні обов’язки, а також відмінністю виховання хлопців та дівчат.

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Крім того, соціальний експеримент, проведений UNFPA та Центром “КСВ”, довів, що вже у молодшій школі діти мають упередження стосовно спроможності жінок і чоловіків працювати у різних професіях, які стереотипно відносять до “чоловічих” чи “жіночих”.

У відео показано 6 дівчат, які обрали нетиповий професійний шлях в науці (математичні дослідження, технології з енергозбереження, проблеми довкілля) та спорті (фехтування, дзюдо, плавання) і досягли значних успіхів. Серед героїнь відео: Олена Коваленко та Єлизавета Лазарова, фіналістки всеукраїнського конкурсу біологічного форуму учнівської та студентської молоді “Дотик природи!”; Ірина Куманецька, призерка конкурсу Малої академії наук в секції математики; Алла Сорокіна, плавчиня, призерка дитячої спартакіади “Повір у себе”; Ольга Сердюк, дзюдоїстка, призерка чемпіонату Київської області; Олександра Леоненко, фехтувальниця, призерка України.

«Обирати професію та хобі до душі – це невід’ємне і законне право кожної людини. Я хочу, щоб кожна дівчина, кожна жінка вірила у свої сили та не зупинялася на шляху до здійснення мрій через стереотипи. Ми вільні обирати, ким нам бути», - підкреслила Зеленська.

Своєю чергою голова Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль наголосив, що традиційні стереотипи про гендерні ролі та патріархальні норми обмежують потенціал і можливості жінок та дівчат у реалізації їхніх прав.

За його словами, згідно з даними дослідження фонду, 21% батьків схиляють дітей до вибору професії, яка “підходить хлопцю або дівчині“.

«Ми прагнемо світу рівних можливостей для дівчат та хлопців, які зможуть реалізувати свій потенціал, не обмежуючись застарілими уявленнями. Протягом наступних кількох років ми будемо працювати з нашими національними та міжнародними партнерами для подолання цих гендерних стереотипів», - підкреслив Надаль.

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Автор: Вікторія Токарєва