Фотосесія в Раді до 8 березня / фото apostrophe.ua
У четвер, 4 березня жінки-нардепи зібралися разом, щоб попозувати для спільного фото у Верховній Раді до Міжнародного жіночого дня, 8 березня.
Знімки того, що відбувалося в сесійній залі, опублікував «Апостроф».
Депутатки зібралися перед президією Ради та з посмішками позували для фото.
Фотосесія в Раді до 8 березня / фото apostrophe.ua
Фотосесія в Раді до 8 березня / фото apostrophe.ua
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