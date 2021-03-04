Фотосесія в Раді до 8 березня / фото apostrophe.ua

У четвер, 4 березня жінки-нардепи зібралися разом, щоб попозувати для спільного фото у Верховній Раді до Міжнародного жіночого дня, 8 березня.

Знімки того, що відбувалося в сесійній залі, опублікував «Апостроф».

Депутатки зібралися перед президією Ради та з посмішками позували для фото.

Фотосесія в Раді до 8 березня / фото apostrophe.ua
Фотосесія в Раді до 8 березня / фото apostrophe.ua

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Автор: УНІАН