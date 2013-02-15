У Полтаві майже весь відділ боротьби з наркотиками складався з «перевертнів»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прокурор Полтавської області Андрій Миронов.

За його словами, під час проведення оперативно-розшукових заходів УСБУ в Полтавській області була виявлена діяльність злочинної групи, яка протягом 2012 року займалася виготовленням і збутом наркотичних засобів.

«Було встановлено, що до складу групи входили 4 співробітники міліції, зокрема майор міліції, начальник відділу БНОН Полтавського міського управління міліції, а також 3 оперативних співробітника цього відділу — практично весь відділ у повному складі. Майор міліції, який стояв на чолі угруповання, працював в органах з 2003 року, на посаді начальника відділу БНОН міського управління міліції перебував з 2009 року.

До складу групи також входили дев'ять жителів Полтави. Наймолодший член групи — 1985 р.н., а найстарший — 1954 р.н.», - сказав А.Миронов.

За його словами, "на даний момент всі затримані члени групи перебувають за рішенням суду під вартою".

Він відзначив, що "група виготовляла і розповсюджувала наркотичні засоби на території Полтави, при цьому начальник БНОН, використовуючи своє службове становище, фактично очолював весь злочинний процес і приховував його від закону".

«За 5 місяців діяльності обіг коштів у цій ОЗГ перевищив мільйон гривень... Одну нарколабораторію було виявлено в гаражі одного з членів групи. У приватному будинку іншого знайшли щось подібне на ботанічній сад, де в 50 місткостях ріс канабіс. Під час обшуків в ОЗГ вилучено 160 тис. грн від продажу наркотиків, наркотики, холодна зброя, пістолет і боєприпаси», - відзначив А.Миронов.

Він підкреслив, що у затриманні групи на початку цього тижня взяли участь понад 150 силовиків. Це працівники прокуратури і обласного УСБУ, а також представники спецпідрозділу «Альфа» з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Сум і Кременчука.

Слідчий відділ слідчого управління прокуратури області проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем і незаконного виробництва, зберігання і збуту наркотиків в особливо великих розмірах. За ККУ — це ч. 3 ст. 364 (санкція - від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна) і ч. 3 ст. 307 (санкція - від 9 до 12 років з конфіскацією).