Азаров обіцяє скорочувати податки

Уряд має намір скорочувати податки в Україні, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у п'ятницю, 14 червня, на міжнародній конференції «ABC: Ukraine & Partners», яка проходить у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, Азаров сказав: «Ми зменшуємо ставки податків. Я можу твердо сказати, що податки в нашій країні тільки зменшуватимуться. І ми знайдемо те оптимальне поєднання між необхідністю бюджетних витрат і необхідністю вкладати гроші в капітальні витрати, розвиток і так далі».

Водночас прем'єр зазначив, що він згоден з думкою про необхідність підвищення акцизних ставок на алкоголь і тютюн, насамперед заради здоров'я українських громадян.

За словами голови уряду, це питання перебуває на стадії обговорення.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня в Брюсселі під час конференції щодо діяльності міністерства міністр доходів і зборів України Олександр Клименко заявив, що уряд України нині не розглядає можливості запровадження нових податків. При цьому він зазначив, що зараз в Україні, навпаки, розглядається можливість зменшення податкових ставок.

За словами Клименка, бюджет країни не має проблем щодо наповнення дохідної частини, і всі заплановані показники виконуються.

Нагадаємо, Міністерство доходів і зборів разом з Міністерством економіки і Міністерством фінансів ініціювало інвентаризацію системи податкових пільг і дотацій, яку підтримала місія Міжнародного валютного фонду. При цьому 5 червня Клименко заявив, що будь-які зміни в політиці надання галузевих податкових пільг обговорюватимуться в рамках роботи інвестиційної ради, створеної при міністерстві. Перше засідання ради заплановано на кінець червня – початок липня 2013 року. У державному бюджеті на 2013 рік обсяг податкових пільг становить 70,4 млрд грн.