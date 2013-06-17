ЗМІ: В українських медзакладах нова апаратура роками простоює в коробках (відео)
Дороге та унікальне медичне обладнання, яке в академічних інститутах могло б поставити на ноги тисячі тяжкохворих, часто лишається там навіть нерозпакованим.
Лише за минулі два роки на цю техніку для 36 інститутів Академії меднаук із бюджету пішло понад млрд грн.
На тему: Бахтєєва пропонує забезпечити лікарів швидкої електрошокерами
Депутати завалили зверненнями правоохоронців, доводячи, що більшість апаратури куплено за завищеними цінами у фірм, наближених до керівництва академії. Але найгірше – це те, що дорога техніка не працює, бо немає грошей для її встановлення, повідомляє ТСН.
Приголомшливий факт про те, що Україна витрачає щорічно більше млрд грн на державні закупівлі медичного і лабораторного обладнання для установ Національної академії медичних наук, яке в більшості сьогодні не встановлено або не працює, журналісти дізналися із депутатського запиту Миколи Блавацького.
Він стверджує, що апаратура у більшості випадків знаходиться на складах у постачальників або просто запакована. Приміром, просто посеред холу інституту Амосова, понад рік зберігали прилад, що дозволяє проводити операції на серці без жодного розтину.
В 2011 році він коштував понад 16 млн грн. За два роки техніка пішла далеко вперед, а сам апарат, після низки депутатських звернень, з холу прибрали.
Лише за офіційною статистикою в 5 інститутах Академії медичних наук не встановили 144 одиниць обладнання, придбані в минулому і позаминулому роках. Ціна цього непрацюючого блискучого заліза і пластику, що мало би рятувати життя - 140 млн грн.
Причини такого дивного використання техніки і держбюджету пояснили в Академії тим, що є заборгованість перед будівельниками. Мовляв, обладнання буде встановлено і введено в експлуатацію після закінчення будівельних робіт.
Цікаво, що всі будівельні роботи в академії медичних наук вже рік, як об'єднали під одним дахом. Управління капітального будівництва стало розпорядником усього фінансового потоку.
Журналістам стало відомо, що у 2013 через цю структуру повинно пройти більше чверті млрд грн. Також медики пояснюють високу ціну на обладнання комерційною таємницею.
Проте експерти пояснюють усю цю втаємниченість шаленою корупцією. А ще величезна кількість фірм належить депутатам. У центрі протидії корупції пояснили, що для того, щоб підняти ціну на і без того дорогоцінне обладнання в кілька разів, його потрібно купити у виробника через систему фірм-прокладок.
Це дозволяє підняти ціну на прилади від 2 до 4 разів. Нещодавно цю схему узаконили. Тепер в Україні заборонена участь в тендерах представництв іноземних компаній, що не мають в Україні власного виробництва. Це означає, що фірма-прокладка, приміром зможе підписати договір оренди на склад в Обухові і це буде виробниче приміщення, а законний представник відомої компанії в Україну зайти не зможе.
Заручниками існування такої фінансової піраміди стають медики, до яких недостатня кількість обладнання доходить запізно, що своєю чергою перетворює хворих на потенційних жертв.
Нагадаємо, що нещодавно в Україні розгорівся медичний скандал через те, що для українських малюків закупили неякісні інкубатори. Проте в МОЗ від такого факту відхрещуються.