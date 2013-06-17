ЗМІ: В українських медзакладах нова апаратура роками простоює в коробках (відео)

Лише за минулі два роки на цю техніку для 36 інститутів Академії меднаук із бюджету пішло понад млрд грн.

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Депутати завалили зверненнями правоохоронців, доводячи, що більшість апаратури куплено за завищеними цінами у фірм, наближених до керівництва академії. Але найгірше – це те, що дорога техніка не працює, бо немає грошей для її встановлення, повідомляє ТСН.

Приголомшливий факт про те, що Україна витрачає щорічно більше млрд грн на державні закупівлі медичного і лабораторного обладнання для установ Національної академії медичних наук, яке в більшості сьогодні не встановлено або не працює, журналісти дізналися із депутатського запиту Миколи Блавацького.

Він стверджує, що апаратура у більшості випадків знаходиться на складах у постачальників або просто запакована. Приміром, просто посеред холу інституту Амосова, понад рік зберігали прилад, що дозволяє проводити операції на серці без жодного розтину.

В 2011 році він коштував понад 16 млн грн. За два роки техніка пішла далеко вперед, а сам апарат, після низки депутатських звернень, з холу прибрали.

Лише за офіційною статистикою в 5 інститутах Академії медичних наук не встановили 144 одиниць обладнання, придбані в минулому і позаминулому роках. Ціна цього непрацюючого блискучого заліза і пластику, що мало би рятувати життя - 140 млн грн.

Причини такого дивного використання техніки і держбюджету пояснили в Академії тим, що є заборгованість перед будівельниками. Мовляв, обладнання буде встановлено і введено в експлуатацію після закінчення будівельних робіт.

Цікаво, що всі будівельні роботи в академії медичних наук вже рік, як об'єднали під одним дахом. Управління капітального будівництва стало розпорядником усього фінансового потоку.

Журналістам стало відомо, що у 2013 через цю структуру повинно пройти більше чверті млрд грн. Також медики пояснюють високу ціну на обладнання комерційною таємницею.

Проте експерти пояснюють усю цю втаємниченість шаленою корупцією. А ще величезна кількість фірм належить депутатам. У центрі протидії корупції пояснили, що для того, щоб підняти ціну на і без того дорогоцінне обладнання в кілька разів, його потрібно купити у виробника через систему фірм-прокладок.

Це дозволяє підняти ціну на прилади від 2 до 4 разів. Нещодавно цю схему узаконили. Тепер в Україні заборонена участь в тендерах представництв іноземних компаній, що не мають в Україні власного виробництва. Це означає, що фірма-прокладка, приміром зможе підписати договір оренди на склад в Обухові і це буде виробниче приміщення, а законний представник відомої компанії в Україну зайти не зможе.

Заручниками існування такої фінансової піраміди стають медики, до яких недостатня кількість обладнання доходить запізно, що своєю чергою перетворює хворих на потенційних жертв.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні розгорівся медичний скандал через те, що для українських малюків закупили неякісні інкубатори. Проте в МОЗ від такого факту відхрещуються.