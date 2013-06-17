У Черкасах на три дні обмежать постачання газу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Черкасигаз», припинення постачання газу відбудеться у зв’язку із проведенням ремонтних робіт у системі газопостачання.

«Черкасигаз» звернувся до жителі Черкас і трьох сіл з проханням у ці дні обмежити використання газу в побуті і без негайної потреби не користуватися газовими приладами.

За повідомленням прес-служби Черкаського міськвиконкому, населення міста від цих робіт майже не відчує дискомфорту, оскільки газу не буде лише на промислових підприємствах. У мерії також сподіваються, що з газом будуть котельні КП «Черкаситеплокомуненерго», які постачають місту гарячу воду.

Крім того, “Черкасиводоканал” буде проводити гіперхлорування водопровідних мереж та споруд у зв'язку із підвищенням температури річкової води для профілактичної дезінфекції мереж. Тому жителів Черкас просять утриматися від вживання води для пиття та приготування їжі з 18.00 17 червня до 24.00 18 червня.