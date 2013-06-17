Vertex United купила «Фокус» у UMH Group

Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті медіа-компанії.

Угоду закрито, юридичні формальні процедури будуть завершені протягом двох місяців. Другий акціонер, Геннадій Боголюбов, також повністю продав свої акції в проекті, зазначено у повідомленні UMH Group.

Згідно з підписаним контрактом, менеджмент проекту в частині продажу реклами та тиражів, а також організації необхідних виробничих і маркетингових процесів, до кінця 2013 року буде здійснюватися UMH publishing.

«Ми задоволені результатами цього бізнес-проекту. У «Фокусі» склалася сильна журналістська команда, якою зараз успішно керує головний редактор Яна Мойсеєнкова, а професійні стандарти були закладені ще першим редактором журналу Вахтангом Кіпіані. Ми дякуємо всім журналістам, які працювали в «Фокусі» протягом 7 років, відбувся успішний і авторитетний журнал», – сказав президент UMH Group Борис Ложкін.

«Фокус» було випущено в 2006 році і за цей час він став одним з найвпливовіших журналів в Україні. Видання займає 2-у позицію в сегменті newsmagazines і входить до 5-ки найбільш популярних брендів серед всієї ділової преси (аудиторія одного номера складає, за даними TNS, 66,94 тис. осіб, тираж – 32 тис. прим.). «Фокус» відомий своїми рейтингами, серед яких – 100 найвпливовіших жінок, 200 найбагатших українців, 200 найвпливовіших українців, 55 найкращих для життя міст в Україні тощо. З 2007 року працює сайт проекту, щотижнева аудиторія якого, за даними Google Analytics, становить 350 тис. унікальних відвідувачів.

Група Vertex United заявляє про свій намір співпрацювати з діючими редакціями проектів, підтримуючи стандарти незалежної журналістики.

«Vertex United орієнтований на стійкий розвиток своїх бізнес-напрямків, дотримуючись принципу «розвиваючи себе, розвиваємо країну», – коментує угоду Борис Кауфман, акціонер Vertex United. – Для нас придбання медіа-активу є іміджевим проектом в рамках ділової активності та відповідає загальній бізнес-стратегії. Ми маємо намір розвивати «Фокус» як авторитетне джерело актуальної ділової інформації».

Vertex United – багатогалузева група, до складу якої входять: керуюча компанія Vertex Hotel Group (готель «Президент Готель», готель «Брістоль», готель «Лондонський», об'єкти готельного призначення), ПАТ «ФІНБАНК», інвестиційний напрямок для реалізації проектів у різних секторах економіки. Основні власники групи – Борис Кауфман і Олександр Грановський.