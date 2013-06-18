Тотальних та необгрунтованих перевірок імпортного пального не буде, - Міндоходів

Про це заявив директор департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів Олександр Дороховський під час круглого столу.

«У нас є списки постачальників, в якості палива яких ми впевнені. Якщо мова йде про пряму поставку з певного іноземного НПЗ, то, по всій видимості, він не буде потрапляти в категорію тих, кого однозначно необхідно перевірити. Але якщо операції йдуть через офшори, через треті особи, то вже вибачайте, але ця зовнішньоекономічна операція є ризиковою. І ми її будемо перевіряти всіма наявними способами. Не більше », - підкреслив Дороховський.

Він також звернув увагу, що доручення уряду Міністерству доходів і зборів забезпечити контроль якості імпортних нафтопродуктів є лише одним із заходів комплексної спроби держави вирішити відповідну проблему.

«У нас є лабораторії, ми це робили. Потрібно це робити в більшій кількості - будемо це робити в більшій кількості. У нас побудована певна система ризиків, яка допомагає визначити, хто підпадає під більш пильний аналіз, у т.ч. лабораторних досліджень », - зазначив директор департаменту митної справи Міндоходов.