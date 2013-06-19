СЕС визнала готовими до сезону всі пляжі Севастополя
09:13, 19 червня 2013Суспільство
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Севастопольські пляжі до сезону готові.
Пляж у Херсонесі / фото сайту Пляжі Севастополя
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації з посиланням на СЕС.
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«У період з 10 по 14 червня фахівцями Управління Держсанепідслужби спільно із співробітниками міського лабораторного центру Держсанепідслужби України відібрано 19 проб морської води в акваторії міста Севастополя, зокрема 9 проб з міських пляжів (пляжі, що перебувають на балансі КП «Благоустрій»). Відхилення за нормованими показниками у пробах не виявлено. Усі міські пляжі функціонують в нормальному режимі», - запевнили в СМДА.
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