Голова правління Укрсоцбанку переходить до Курченка

Голова правління акціонерного банку «Укрсоцбанк» Борис Тімонькин, який обіймає свою посаду з 2001 року, залишає її з 1 липня і переходить на посаду заступника голови наглядової ради «Східно-європейської паливно-енергетичної компанії» (СЄПЕК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тімонькин повідомив журналістам у середу.

Він повідомив, що займатиметься напрямком фінансів і роботи з банками. «Буду на рівні наглядової ради керувати одним банком, також буде придбано банк другої групи, який працює на відкритому ринку, і це буде придбання на відкритому ринку», - відзначив Тімонькин.

Він повідомив, що зараз перед групою стоїть завдання створити вертикально інтегровану компанію, яка включатиме повний цикл переробки і виробництва.

Тімонькин також сказав, що рішення про призначення нового голови «Укрсоцбанку» буде ухвалено найближчим часом. Поки виконуючим обов'язки голови правління призначено Граціано Камелі - першого заступника голови правління, генерального менеджера, члена правління.

Як відомо, основний акціонер «Східно-європейської паливно-енергетичної компанії» (СЄПЕК) - харківський бізнесмен, власник ФК "Металіст", Сергій Курченко.