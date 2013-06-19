У Криму закрили кілька санаторіїв після загибелі школярки (відео)

З десяток дитячих оздоровниць в Криму від сьогодні не працюють.

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Їх закрили в результаті тотальної перевірки усіх кримських таборів - після того, як у санаторії Симеїза через падіння балкона загинула школярка зі Львова, повідомляє ТСН.

Як з'ясувалось, дітям загрожують не лише старі балкони, а й пожежі. У багатьох оздоровницях запасні виходи на випадок загоряння заставлені старими меблями та усіляким непотребом. Також заклади не мають вогнегасників та запасів води на випадок пожежі.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в санаторії "Юність" в Сімеїзі обвалився балкон з дітьми. В результаті загинула 10-річна львів'янка Діана Сідельник, ще одна дівчинка отримала травми. Діану Сідельник поховали у четвер, 6 червня, у Львові. Попрощатися з дівчинкою прийшли близько 200 осіб.