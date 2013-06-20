СЄПЕК купить банк другої групи

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова правління «Укрсоцбанку» Борис Тимонькін, який з 1 липня переходить на посаду заступника голови наглядової ради СЄПЕК.

«Буду на рівні наглядової ради керувати одним банком, також буде придбано банк другої групи, який працює на відкритому ринку, й це буде придбання на відкритому ринку», - зазначив Тимонькін. За його словами, у групи є мета купити банк середнього розміру, але терміни цієї покупки й конкретні банки ще не визначено. Водночас, Тимонькін не виключає купівлю кількох банків. «Кіпрські банки входять до переліку потенційних об'єктів. Штук п'ять можемо розглянути», - додав банкір.

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Як повідомляв УНІАН, голова правління акціонерного банку «Укрсоцбанк» Тимонькін, який обіймав свою посаду з 2001 року, залишає її з 1 липня й переходить на посаду заступника голови наглядової ради СЄПЕК. Він займатиметься фінансовим сектором групи, до якого ввійдуть банківські та інвестиційні підрозділи, а також здійснюватиме взаємодію бізнес-одиниць групи з фінансовими й кредитними установами.

СЄПЕК – велика багатопрофільна енергетична компанія, яка веде виробничу, торгову та інвестиційну діяльність у нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусії, Казахстану, а також країн Центральної Європи. СЄПЕК консолідує активи, діяльність яких включає торгівлю бензином, нафтопродуктами, скрапленим і природним газом, а також іншу виробничу, торгову та інвестиційну діяльність.

У березні 2013 року найбільша приватна російська нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» продала групі СЄПЕК 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.