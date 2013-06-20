У Херсоні зіткнулися легковик і маршрутка: 10 людей - у лікарні

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На тему: У запорізькому зіткненні маршруток поранені 15 пасажирів і пішохід

У Херсоні на перехресті вулиць внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутного автобуса постраждало 10 осіб (водій автомобіля та 9 пасажирів автобуса), яких з травмами середнього та легкого ступенів важкості госпіталізовано.