У Херсоні зіткнулися легковик і маршрутка: 10 людей - у лікарні
09:12, 20 червня 2013Суспільство
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У Херсоні зіткнулися легковик і маршрутка: постраждали водій автомобіля і 9 пасажирів автобуса.
ДТП сталася учора ввечері
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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У Херсоні на перехресті вулиць внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутного автобуса постраждало 10 осіб (водій автомобіля та 9 пасажирів автобуса), яких з травмами середнього та легкого ступенів важкості госпіталізовано.
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