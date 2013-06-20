США знизили Росію до третього рівня

Країни, які фігурують у документі, розділені на три групи: першу (влада цих країн впроваджує стандарти боротьби з торгівлею людьми), другу (стандарти впроваджені не повністю, але робляться значні зусилля) і третю (влада повноцінно не впроваджує мінімально необхідні стандарти і не робить для цього достатніх зусиль), передає РІА "Новости".

Росія потрапила в групу країн третього рівня поряд з Алжиром, Китаєм, Демократичною республікою Конго, Кубою, Екваторіальної Гвінеєю, Еритреєю, Іраном, КНДР, Кувейтом, Лівією, Мавританією, Папуа-Новою Гвінеєю, Саудівською Аравією, Суданом, Сирією, Узбекистаном, Єменом і Зімбабве.

Тепер Росії, - а також Китаю та Узбекистану, рейтинг яких в доповіді знижений до мінімального, - можуть загрожувати санкції, наприклад, відмова від фінансування освітніх та культурних обмінів або незгода США на надання допомоги МВФ і Світового банку.

Санкції можуть набути чинності 1 жовтня ц.р., якщо Барак Обама не прийме рішення не застосовувати їх у зв'язку з тим, що вони не відповідають національним інтересам Сполучених Штатів.