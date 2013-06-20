Тернопільському даішнику вигадки у протоколах можуть обійтися тюремним сроком

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, інспектор фальсифікував протоколи про адміністративні правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та без відповідних документів. Окрім того, правоохоронець зазначав у протоколах свідками вчинених правопорушень жителів Підгаєцького району, які насправді нічого про них не знали та не були присутні при складанні процесуальних документів.

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За даним фактом стосовно інспектора ДАІ розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.364 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення).

Його звільнено з ДАІ, повідомили в прокуратурі.

За даними прес-служби, колишньому інспектору ДАІ загрожує 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.