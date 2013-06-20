В Одесі керівник району погорів на хабарі у $ 40 тисяч

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, голова райадміністрації та його перший заступник вимагали від приватного підприємця 40 тис. дол. за підписання документації на орендування земельної ділянки для розміщення 10 об’єктів сезонної торгівлі.

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Посадовців затримали «на гарячому» під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 160 тис. грн, першу частину – 20 тис. дол., вони отримали раніше, йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, проводяться подальші слідчі дії в кримінальному провадженні та встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.

Затриманим загрожує позбавлення волі строком від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.