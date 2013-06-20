У Черкаській області перекинулася вантажівка з 20 тонами курятини
14:12, 20 червня 2013Суспільство
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У Черкаській області в четвер, 20 червня, о 6 ранку на 194-му кілометрі дороги «Київ-Одеса» неподалік села Краснопілка Уманського району перекинулася вантажівка Scania, яка везла близько 20 тонн курятини.
На місці ДТП витягують вантажівку і збирають розкидану курятину
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, водій не вибрав безпечної швидкості і не впорався з керуванням.
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У результаті ДТП водій та пасажир отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізовано до лікарні. На місці ДТП зараз ведуться роботи по витягування вантажівки з кювету та прибирання курятини, що висипалася з розбитого причепу.
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