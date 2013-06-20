У Житомирі «телефонний терорист» дожартувався до 4 років тюрми

Суд 7 червня засудив до 4 років позбавлення волі «телефонного терориста», який у лютому повідомив про мінування залізничних вокзалів у Житомирі та Бердичеві.

На тему: Міліція шукає жартівника, який «замінував» одразу два вокзали

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Житомирській області.

За даними УСБУ, набув чинності вирок Богунського районного суду міста Житомира щодо громадянина України, який у лютому 2013 року здійснив анонімний телефонний дзвінок про мінування залізничних вокзалів станцій Житомир і Бердичів.

Зокрема, 28 лютого о 8.50 на телефон спецлінії «102» УМВС України в Житомирській області зателефонував невідомий і повідомив про замінування вокзалів в обласному та районному центрах.

Після евакуації з перонів і приміщень вокзалів всіх пасажирів і персоналу вибухотехніки оглянули приміщення і прилеглі території, втім, ніяких вибухонебезпечних пристроїв або вибухових речовин не виявили.

Поки йшов пошук вибухівки, співробітники СБУ спільно з міліцією встановили і затримали чоловіка, який скоїв анонімний дзвінок. Ним виявився судимий за розбій рецидивіст - 36-річний громадянин України, який, перебуваючи безпосередньо в камері установи виконання покарань (м. Житомир), вирішив «замінувати» вокзали, щоб уникнути етапування до виправної колонії Бердичева.

Вироком суду затриманий був визнаний винним у скоєнні злочину за ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального Кодексу України. Суд призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Враховуючи, що на момент скоєння злочину зловмисник вже відбував покарання, то за сукупністю скоєних злочинів суд призначив йому остаточне покарання 11 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім цього, суд ухвалив стягнути з правопорушника заподіяну їм шкоду на загальну суму майже 9 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого цього року в Житомирі та Бердичеві замінували залізничні вокзали. Мінером виявився ув'язнений СІЗО, який хотів уникнути етапування з Житомира до Бердичева.