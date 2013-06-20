На Львівщині з озера «виловили» 3 кілограми ртуті
15:27, 20 червня 2013Суспільство
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На Львівщині рятувальники вилучили понад 3 кілограми ртуті з пожежної водойми, розташованої на території автотранспортного підприємства міста Миколаєва.
Рятувальники зібрали механічним способом 3,1 кг ртуті / Фото : site-metall.com
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 19 червня, о 10.15, до оперативно-диспетчерського центру ГУ ДСНС України у Львівській області надійшло повідомлення від головного інженера АТП міста Миколаєва по вулиці Львівське шосе, що під час планової чистки пожежного водоймища, розташованого на території підприємства, було виявлено розлиту металеву ртуть.
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Рятувальники провели демеркуризацію, зібравши механічним способом 3,1 кг ртуті.
Планові чистки пожежних водоймищ проводяться щороку.
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