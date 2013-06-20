Міліція звітує про ліквідацію 52 міжнародних наркоканалів

Цього року міліція ліквідувала 52 міжнародні “наркоканали”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це заявив начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС Олег Школьний під час прес-конференції у Києві.

За його словами, припинено діяльність 34-х лабораторій з виробництва наркотичних речовин та 670 осередків нелегального вживання та виготовлення наркотиків, задокументовано 30 кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків.

Школьний зауважив, що однією із найактуальніших проблем залишається проблема незаконного обігу наркотиків і, як наслідок, вчинення низки злочинів у стані наркотичного сп’яніння. Тільки цього року наркоманами та особами, які перебували у стані наркотичного сп’яніння, скоєно майже 2 тисячі злочинів, серед яких 7 убивств, 5 тяжких тілесних ушкоджень, 79 грабежів, 10 розбоїв, 64 шахрайств та понад 560 крадіжок, зазначив начальник управління. Загалом правоохоронці вилучили із незаконного обігу більше тонни наркотичних засобів та майже 4 кг психотропних речовин.

Говорячи про розповсюдження наркотичних засобів у розважальних закладах, місцях масового проведення дозвілля та боротьбі з цим явищем, правоохоронець повідомив, що підрозділами БНОН постійно відпрацьовуються розважальні заклади. У результаті зареєстровано майже 730 кримінальних правопорушень, за якими 417 особам вручено повідомлення про підозру. За його словами, у наркоділків вилучено понад 27 кг наркозасобів.