Експерт: «Викрадення черниць» вигідне противникам митрополита Володимира

Таку думку висловив релігієзнавець Андрій Юраш, коментуючи можливість направлення цього скандалу проти помічника предстоятеля УПЦ МП Олександра Драбинка.

«Думаю, ситуація із черницями вигідна тій групі в УПЦ МП, яка зацікавлена у нейтралізації митрополита Володимира й усунення з активної арени його найближчого оточення – і в першу чергу, владики Олександра (Драбинка - ред.)», – припускає Юраш у коментарі Тижднень.ua.

За його словами, після минулорічних перипетій Драбинко знову повернувся до активної діяльності в УПЦ МП. Серед найважливіших ініціатив Драбинка – запрошення на святкування 1025-річчя Хрещення Руси вселенського патріарха Варфоломія І.

«Представники адміністрації президента, а також владика Олександр і владика Антоній (керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський Антоній (Паканич) - ред.) їздили в Константинополь і самостійно запросили патріарха на святкування, без вказівок з Москви. Мабуть, така діяльність була край невигідна комусь», – відзначає Юраш.

Ще один акцент у цій історії – це послаблення уваги до самих фігуранток скандалу – настоятельки Свято-Покровського монастиря Тетяна Шамайло та її помічниці Катерини й, навпаки, посилення уваги до Драбинка.

«Насправді справа з машинною аферисткою Світланою Панько й черницями, які були замішані в ній, «випливла» ще у лютому цього року, і навіть окремі ЗМІ передбачали, що завершення афери потрібно чекати перед Трійцею. Так, власне, і сталося», – нагадує Юраш.

За його словами, чомусь забувають про те, що монастир виступав своєрідним гарантом для покриття афери.

«Фактично владика Олександр намагався навести порядок і привести до відповідальності цих черниць, які всупереч чернечому послуху займалися бізнесом, до того ж, сумнівним. Але зараз вони чомусь фігурують як потерпілі», – акцентує Юраш.

Експерт також звертає увагу на те, що патріарх РПЦ Кірілл у своїх висловлюваннях завжди відзначає, що "Покровський монастир – це форпост єдності з російською церквою, місце зупинки російських поломників".

«Чи не здається дивним, що саме настоятелька цього монастиря відіграє таку важливу роль у розгортанні скандалу? Адже саме черниці стали картою проти Драбинка», – припускає Юраш.

Проте, відзначає експерт, допоки міліція не дала остаточної версії розвитку події, наразі обговорюється велика кількість припущень щодо скандалу.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня міліція затримала Сергія Бута, брата колишнього народного депутата України Юрія Бута, за підозрою у викраденні настоятельки Свято-Покровського монастиря Калісфенії (Тетяни Шамайло) та її помічниці.

За однією з версій, до Драбинко звернувся приятель (зараз він затриманий) Сергій Бут, який віддав гроші Наталі Панько на купівлю «Лексуса» зі знижкою, але машини не отримав. А Наталя, нібито, йому заявила, що пожертвувала гроші монастирю, і Бут вирішив їх витребувати через черниць. Згідно даної версії, Драбинко їх викликав до себе, після чого сестер відвіз на своїй машині Бут і тримав кілька днів десь за містом.