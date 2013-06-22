Члени збройної банди засуджені до тривалих термінів з конфіскацією

Як повідомили УНІАН у прес-служба прокуратури Чернівецької області, 42-річний громадянин та мешканець Республіки Молдова, з метою вчинення розбійних нападів на території України, в лютому 2011 року в Новоселицькому районі Чернівецької області організував озброєну банду, до складу якої залучив двох молдован – 50 і 45 років та 32-річного жителя Чернівецької області.

Члени організованої групи, використовуючи автомат «Калашнікова» типу АКС-74У, шапки-маски, змінні одяг і взуття та рукавички, пересуваючись в автомобілі «Mitsubishi Carisma», яким керував її організатор, та «ВАЗ 2107», на території Новоселицького району вчинили ряд особливо тяжких злочинів. Всього учасники банди заволоділи майном потерпілих на суму понад 800 тис. грн.

Згідно з повідомленням, члени банди відзначалися зухвалістю та жорстокістю. Зокрема, з метою відшукання грошових коштів та цінностей погрожували потерпілим вогнепальною зброєю, застосовували тортури: катували електричним струмом, надягали на голову поліетиленовий пакет, здавлювали пальцями рук очні яблука.

Крім того встановлено, що двоє учасників банди 26 грудня 2011 року в с.Маршинці Новоселицького району під час вчинення розбійного нападу скоїли вбивство жінки.

Шевченківський районний суд м.Чернівці підтримав позицію державного обвинувача і визнав винними членів озброєної організованої групи у скоєнні злочинів, передбачених ст.257 (бандитизм), ч.4 ст.187 (розбій), ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та засудив учасників до різних термінів позбавлення волі.

Вироком суду від 14 червня, троє обвинувачених засуджені до 13, 12 і 9 років позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна.

Четвертого учасника банди, який тривалий час перебував у розшуку, затримали правоохоронці Молдови і там він притягується до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року в с. Новоселиці Чернівецької області правоохоронці затримали групу осіб за підозрою у скоєнні серії розбійних нападів.