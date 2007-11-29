Вартість котеджів під Києвом зросла

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 19 по 25 листопада зросла на 0,3% (на 5 дол.) – до 1 599 дол. за 1 кв.м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 379 тис. 653 дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Як вказується у повідомленні, в Києві будинки подешевшали в межах 1,56% (на 72 дол.) - до 2 031 дол. за 1 кв.м при середній вартості домоволодіння 484 тис. 070 дол.

За даними компанії, збільшення вартості котеджів зафіксоване в Києво-Святошинському - на 4 дол. – до 1 867 дол./кв.м; Бориспільському - на 60 дол. – до 1 556 дол./кв.м; Васильківському районі на 56 дол. – до 1 397 дол./кв.м і Броварському - на 26 дол. – до 1 168 дол./кв.м.

При цьому зниження вартості котеджів спостерігається: в Обухівському районі - на 54 дол. – до 1 898 дол./кв.м; Вишгородському - на 6 дол. – до 1 358 дол./кв.м; Бородянському на 8 дол. – до 1 057 дол./кв.м і Макарівському на 5 дол. – до 1 014 дол./кв.м.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж у восьми районах Київської області (виключаючи котеджні селища) становить: у Києво-Святошинському районі – 42%, Васильківському - 15%, Бориспільському - 10%, Вишгородському - 9%, Обухівському – 8%, Бородянському - 6%, Броварському - 7% і Макарівському - 3%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 12 по 18 листопада зросла на 1,05% (на 17 дол.) – до 1 594 дол. за 1 кв.м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 374 тис. 790 дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв.м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включені).