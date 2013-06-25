На Тернопільщині перекинувся автобус із 26 пасажирами: є поранені

Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління Державтоінспекції, ДТП сталася на автошляху Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль поблизу села Варваринці Теребовлянського району.

За попередніми даними, водій вантажівки «Рено Магнум» з Іллічівська Одеської області не пересвідчився у безпеці своїх дій при виконанні лівого повороту на АЗС і не звернув уваги на автобус БАЗ, який у цей час розпочав обгін вантажівки.

Щоб уникнути зіткнення з вантажним автомобілем, водій автобуса з 30-річним стажем роботи виїхав на узбіччя, де не зміг втримати автобус на проїжджій частині і допустив його з’їзд у кювет та перекидання на бік.

На час аварії у салоні автобуса перебували 26 пасажирів. Троє з них були доставлені бригадою швидкої допомоги до Теребовлянської центральної райлікарні.