У Донецькій області охоронці магазину цілу ніч знущалися над хлопцем

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, до чергової частини Харцизького міськвідділу міліції звернувся 20-річний хлопець, який працює охоронцем в одному з супермаркетів міста. Він повідомив про скоєний проти нього злочин колег.

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Як розповів слідчий Харцизького міськвідділу міліції Олександр Зіньковський, двоє друзів - 27-річний і 36-річний - в ту ніч перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. Молодший з них не так давно скоїв крадіжку з супермаркету, в якому трудився охоронцем, але злочин швидко розкрили, і справу вже було направлено до суду. Старший товариш, втішаючи його, повідомив, що доповів міліціонерам про викрадача їхній колега - третій 20-річний охоронець. Магазинний злодій обурився і зажадав негайної зустрічі зі «зрадником». Зловмисники завчасно викликали на місце зустрічі таксі, і коли їх 20-річний колега прийшов, вони, погрожуючи йому та таксистові, змусили хлопця їхати з ними в багажнику.

Потім хлопця привезли в приватний гараж, і 27-річний зловмисник прикував його саморобними наручниками і підвісив до сволока, змушував роздягатися, щоб той замерз у холодному гаражі, давав ніж і вимагав, щоб бранець сам собі до крові розрізав пальці.

У результаті 27-річний залишив свою жертву і зажадав, щоб хлопець приніс йому в якості компенсації моральної шкоди 8 тисяч доларів США.

Вимагач пригрозив 20-річному вбивством у випадку, якщо той не принесе гроші. Переляканий хлопець пообіцяв дістати гроші, тож зловмисники його відпустили додому.

Потерпілий вирішив звернутися за допомогою до міліції. У той же день вимагачів затримали. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.129 (погроза вбивством), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.1 ст.189 (вимагання) КК України. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

За рішенням суду 27-річному фігурантові було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, його 36-річний спільник знаходиться під домашнім арештом. На поточному тижні матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду, який і визначить всю ступінь вини зловмисників і покарання для них.