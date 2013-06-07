Охоронцям можуть дозволити ходити з кийками та сльозогінним газом
Українським охоронцям можуть дозволити використовувати наручники, гумові кийки та сльозогінний газ. Крім того, їм заборонять копіювати форму співробітників силових відомств, зате дозволять носити каски.
Остаточний варіант професійної «Біблії» для сек'юріті можуть затвердити вже цього літа: у травні в Мін'юсті зареєстрували ліцензійні умови ведення охоронної діяльності, повідомляють Вести.
Нововведення торкнуться всіх співробітників приватних охоронних фірм - а їх, за різними оцінками експертів, від 50 до 500 тисяч. Не торкнуться правила хіба що працівників внутрішньої служби безпеки, які спостерігають за порядком у половині торгових центрів. Але в другій половині супермаркетів наймають на роботу таки охоронців-приватників.
Експерти заспокоюють: прикувати в наручники посеред магазину вас ніхто не буде - спецзасоби можна буде використовувати лише у випадку збройного нападу і загрози життю (як у «Каравані» з Мазурком).
«Ті 5 тисяч фірм, що вже працюють на ринку, не будуть переотримувати ліцензію, але щороку до 1,5 тисячам фірм їх видають нові», - каже Світлана Павловська з департаменту Держслужби охорони при МВС України. Тобто перший час далеко не всі і приватні охоронці будуть користуватися Кийко і наручниками.
«У нормальних фірмах всі офіційно працевлаштовані. Там часто відправляють людей на курси і платять 2-2,5 тис. грн на місяць, - розповів голова однієї з столичних охоронних фірм Олександр. - Адже клієнтів цікавлять охоронці з дипломом. А в інтернеті - маса фірм, теж з ліцензією, які пропонують свої послуги з охорони в 1,5 рази дешевше, ніж моя, але подивіться на їх співробітників - просто найняті на вокзалі і одягнені у форму люди. І таких фірм - до 50% на ринку. Коли набудуть чинності зміни, все одно не раджу надягати наручники на людей або бити кийком. Не так вдарив - і це вже кримінальна відповідальність. До речі, вже зараз, якщо охоронець в супермаркеті хоча б доторкнеться до вас при спробі попросити показати сумку - його фірму при завзятості можна позбавити ліцензії».