Охоронцям можуть дозволити ходити з кийками та сльозогінним газом

Остаточний варіант професійної «Біблії» для сек'юріті можуть затвердити вже цього літа: у травні в Мін'юсті зареєстрували ліцензійні умови ведення охоронної діяльності, повідомляють Вести.

Нововведення торкнуться всіх співробітників приватних охоронних фірм - а їх, за різними оцінками експертів, від 50 до 500 тисяч. Не торкнуться правила хіба що працівників внутрішньої служби безпеки, які спостерігають за порядком у половині торгових центрів. Але в другій половині супермаркетів наймають на роботу таки охоронців-приватників.

Експерти заспокоюють: прикувати в наручники посеред магазину вас ніхто не буде - спецзасоби можна буде використовувати лише у випадку збройного нападу і загрози життю (як у «Каравані» з Мазурком).

«Ті 5 тисяч фірм, що вже працюють на ринку, не будуть переотримувати ліцензію, але щороку до 1,5 тисячам фірм їх видають нові», - каже Світлана Павловська з департаменту Держслужби охорони при МВС України. Тобто перший час далеко не всі і приватні охоронці будуть користуватися Кийко і наручниками.

«У нормальних фірмах всі офіційно працевлаштовані. Там часто відправляють людей на курси і платять 2-2,5 тис. грн на місяць, - розповів голова однієї з столичних охоронних фірм Олександр. - Адже клієнтів цікавлять охоронці з дипломом. А в інтернеті - маса фірм, теж з ліцензією, які пропонують свої послуги з охорони в 1,5 рази дешевше, ніж моя, але подивіться на їх співробітників - просто найняті на вокзалі і одягнені у форму люди. І таких фірм - до 50% на ринку. Коли набудуть чинності зміни, все одно не раджу надягати наручники на людей або бити кийком. Не так вдарив - і це вже кримінальна відповідальність. До речі, вже зараз, якщо охоронець в супермаркеті хоча б доторкнеться до вас при спробі попросити показати сумку - його фірму при завзятості можна позбавити ліцензії».