Надмірний тиск на бізнес заради виконання бюджету себе не виправдає, - експерт
Запас фінансової міцності в бізнесу майже вичерпаний. За таких умов посилення фіскального тиску зашкодить не тільки платникам податків, але й самому бюджету в недалекій перспективі.
Таку думку висловила голова комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз.
«Загальноекономічна ситуація зараз складна. Витискувати "соки" просто вже немає куди. У підприємств критично не вистачає обігових коштів», - зауважила експерт.
За словами Дроговоз, для бізнесу вкрай актуальною є проблема збуту своєї продукції. Особливо негативним фактором при цьому на внутрішньому ринку є падіння платоспроможності населення. Відносно краще почуваються лише деякі компанії, які працюють на ринки тих країн, яких меншою мірою зачепила стагнація світової економіки.
«Українська економіка потребує прориву, про який так давно і багато говорять. Але його немає. У поточній ситуації якісь локальні заходи не допоможуть. Потрібна системна робота», - резюмувала Дроговоз.
Нагадаємо, що Президент доручив уряду підготувати проект змін до держбюджету, що має призвести у т.ч. до розширення дохідної частини держкошторису.
Це при тому, що в травні промислове виробництво в Україні впало на 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, а за прогнозами експертів за підсумками ІІ кварталу українська економіка знову продемонструє від’ємні параметри зростання ВВП, як і в першому кварталі.
План доходів бюджету-2013 вже у поточній редакції на 5% більший, ніж був у 2012 році. Причому він сформований на основі урядового прогнозу збільшення ВВП на 3,4%, хоча в МВФ прогнозували, що за підсумками року Україна може вийти хіба в «нуль». На думку ж експертів ЄБРР, український ВВП завершить 2013-мй в мінусі.