Надмірний тиск на бізнес заради виконання бюджету себе не виправдає, - експерт

Таку думку висловила голова комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз.

«Загальноекономічна ситуація зараз складна. Витискувати "соки" просто вже немає куди. У підприємств критично не вистачає обігових коштів», - зауважила експерт.

За словами Дроговоз, для бізнесу вкрай актуальною є проблема збуту своєї продукції. Особливо негативним фактором при цьому на внутрішньому ринку є падіння платоспроможності населення. Відносно краще почуваються лише деякі компанії, які працюють на ринки тих країн, яких меншою мірою зачепила стагнація світової економіки.

«Українська економіка потребує прориву, про який так давно і багато говорять. Але його немає. У поточній ситуації якісь локальні заходи не допоможуть. Потрібна системна робота», - резюмувала Дроговоз.

Нагадаємо, що Президент доручив уряду підготувати проект змін до держбюджету, що має призвести у т.ч. до розширення дохідної частини держкошторису.

Це при тому, що в травні промислове виробництво в Україні впало на 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, а за прогнозами експертів за підсумками ІІ кварталу українська економіка знову продемонструє від’ємні параметри зростання ВВП, як і в першому кварталі.

План доходів бюджету-2013 вже у поточній редакції на 5% більший, ніж був у 2012 році. Причому він сформований на основі урядового прогнозу збільшення ВВП на 3,4%, хоча в МВФ прогнозували, що за підсумками року Україна може вийти хіба в «нуль». На думку ж експертів ЄБРР, український ВВП завершить 2013-мй в мінусі.