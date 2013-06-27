RWE: Суд задовольнив позов до Газпрому щодо перегляду ціни на газ

«У своєму остаточному рішенні суд призначив RWE відшкодування при оплаті (російського газу - УНІАН) з травня 2010 року», - , повідомляє RWE.

У той же час RWE в своїй заяві не зазначає назву арбітражного суду.

Крім того, компанія повідомляє, що суд також наполягає на зміні формули ціни для довгострокових контрактів RWE з «Газпромом».

Німецький газовий трейдер не розкриває деталей ухваленого рішення. Проте повідомляє, що зараз аналізує, як вплине дане рішення суду на майбутнє фінансове становище компанії.

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Як раніше повідомляв УНІАН, переговори між німецькою RWE і "Газпромом" за мировою угодою в спорі про контрактні ціни на газ не вдалися. Спір з RWE мав вирішитися в арбітражному суді у Відні.

У середині червня 2013 року заступник глави "Газпрому" Олександр Медвєдєв говорив, що арбітражний процес з німецькою компанією не означає, що консультації з нею припинено. Він висловив думку, що досягнення будь-яких домовленостей не відрізнятиметься від домовленостей з іншими покупцями. Медвєдєв також повідомив, що сума ретроактивних платежів після закінчення переговорів, які ведуться на даний час, не перевищить 800-900 мільйонів доларів без урахування переговорів з RWE.

"Газпром експорт" 8 січня 2013 року звернувся до Торгового суду Відня з вимогою скасувати арбітражне рішення від 4 жовтня 2012 року щодо спору з RWE Transgas про невиконання умови "бери-або-плати" в контракті на постачання газу до Чехії.

У жовтні арбітраж визнав дійсною частину додатку №1 до контракту про постачання газу між RWE Transgas і "Газпромом експортом", де говориться, що чеська філія німецького концерну може знижувати свої зобов'язання щодо відбору газу ("бери або плати") на ті обсяги, на які група "Газпром" продаватиме газ до Чехії безпосередньо. Одночасно було визнано недійсним симетричне положення цього додатку, що дозволяло "Газпром експорту" збільшувати зобов'язання RWE Transgas на обсяги газу, які вона експортує за межі Чехії на ринки, де також працює група "Газпром".

Довідка УНІАН. Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу України» містить умову «бери або плати», яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна сплатити не менш як 41,6 мільярда кубометрів газу.

У зв'язку з високою ціною на паливо Україна заявила про намір знизити закупівлю російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів. Разом з тим, у РФ стверджують, що час для переговорів щодо обсягів закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше, ніж за півроку до початку поставок .